Верховная Рада: «слуги» будут дежурить в Киеве, чтобы собраться на внеочередную сессию, скриншот видео

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Пандемия коронавируса меняет график работы Рады. В то же время руководитель партии монобольшинства Александр Корниенко сообщил, что депутаты «Слуги народа» будут дежурить в Киеве, чтобы в случае необходимости срочно собраться на внеочередную сессию.

Нардепы сегодня решили, что будут работать в комитетах до 3 апреля, а сейчас проходит заседание фракции СН, на котором обсудим как будем это делать, — сообщил Корниенко на брифинге в Раде после сегодняшних внеочередных заседаний.

Кроме того, Корниенко заявил, что в «Слуге народа» вводится «режим дежурства на месте». В партии попросили своих нардепов не выезжать из Киева, чтобы в любое время собраться на внеочередное заседание для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Во время заседания фракции, которое в эти минуты проходит в Раде, будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в стране.

Корниенко также сообщил, что профильный экономический комитет Рады продолжает работу над пакетом новых законопроектов, которые должны смягчить влияние пандемии на экономику страны.

Сегодня Рада изменила план своей работы в марте — апреле 2020 года. С 16 марта по 3 апреля предусмотрена работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). В то же время пока на сайте Рады сегодня в 16.00 запланировано пленарное заседание парламента.

Сегодня парламент утром принял так называемый коронавирусный закон, назначил нового генпрокурора и принял закон о доступности лекарств и медицинских средств.