Верховна Рада: «слуги» чергуватимуть у Києві, щоб зібратися на позачергову сесію, скріншот відео

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Пандемія коронавірусу змінює графік роботи Ради. Водночас керівник партії монобільшості Олександр Корнієнко повідомив, що депутати «Слуги народу» чергуватимуть у Києві, аби у разі необхідності терміново зібратися на позачергову сесію.

Нардепи сьогодні ухвалили, що будуть працювати у комітетах до 3 квітня, а зараз триває засідання фракції СН, на якому обговоримо як саме будемо це робити, — повідомив Корнієнко на брифінгу у Раді після сьогоднішніх позачергових засідань.

Крім того, Корнієнко заявив, що в «Слузі народу» запроваджується «режим чергування на місці». В партії попросили своїх нардепів не виїжджати з Києва, щоб у будь-який час зібратися на позачергове засідання для запобігання поширення епідемії коронавірусу. Під час засідання фракції, яке у ці хвилини відбувається в Раді, будуть обговорюватися питання, пов’язані з ситуацією в країні.

Корнієнко також повідомив, що профільний економічний комітет Ради продовжує роботу над пакетом нових законопроектів, які мають пом’якшити вплив пандемії на економіку країни.

Сьогодні Рада змінила план своєї роботи в березні — квітні 2020 року. З 16 березня по 3 квітня передбачена робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Водночас поки на сайті Ради на сьогодні о 16.00 заплановане пленарне засідання парламенту.

Сьогодні Верховна Рада уранці ухвалила так званий коронавірусний закон, призначила нового генпрокурора і ухвалила закон про доступність ліків та медичних засобів.