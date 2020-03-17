Венедиктова стала генпрокурором

https://racurs.ua/n134750-rada-izbrala-venediktovu-novym-genprokurorom.html

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Ирина Венедиктова — новый генпрокурор Украины. Такое постановление № 3227 сегодня во время утреннего внеочередного заседания приняла Верховная Рада.

Кандидатура Венедиктовой на должности главы Офиса генпрокурора нашла поддержку 269 нардепов. На этом посту она сменит отстраненного 5 марта Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие.

В Украине нет политических преследований, а вор должен сидеть в тюрьме, — заявила Венедиктова перед голосованием за ее назначение в Раде, пообещав «достойно исполнять свои обязанности».

Венедиктова до этого работала директором Государственного бюро расследований. Ранее она заявила, что Офис генпрокурора Рябошапки не назначил процессуальных руководителей в 1272 уголовных производствах и обвинила его в блокировании расследования свыше тысячи уголовных производств. По ее словам, генпрокурор «не только скрывал, но и отрицал этот факт».

Ирина Венедиктова в прошлом году стала нардепом от партии «Слуга народа», беспартийная. Возглавляла комитет Рады по вопросам правовой политики. 27 декабря 2019 года была назначена исполняющим обязанности директора Госбюро расследований. Верховная Рада лишила ее депутатских полномочий 14 января 2020 года. Входит в команду советников и экспертов президента Владимира Зеленского.

Ранее была советницей в ряде юридических фирм. Имеет собственную научную школу. Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Принимала участие в конкурсе в Верховный суд, по результатам экзамена набрала низкие баллы и выбыла из конкурса.

Напомним, Рябошапка занимал должность генерального прокурора с 29 августа 2019 года. В рамках реформы под его руководством началась переаттестация прокуроров, а Генеральную прокуратуру переименовали в Офис генпрокурора. На фоне слухов об отставке послы G7 выступили в поддержку Рябошапки. Партия Зеленского критиковала его за невыполнение предвыборного лозунга президента «Прийде весна — саджати будемо».