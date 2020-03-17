Венедіктова заявила, що Генпрокуратура розслідуватиме справи швидко та законно

https://racurs.ua/ua/n135292-venediktova-pro-pidozry-poroshenku-zrobymo-vse-shvydko-i-zakonno.html

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Ірина Венедіктова, новопризначений генеральний прокурор України, заявила, що Генпрокуратура розслідуватиме всі провадження максимально швидко. Це, зокрема, стосується й пятого президента України Петра Порошенка щодо якого відкрито декілька проваджень.

Про це вона заявила під час позачергового засідання Верховної Ради 17 березня. Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський поцікавився у Венедіктової, чи будуть підписані та розслідуванні підозри, які були у Генеральній прокуратурі за попереднього генпрокурора, зокрема, щодо п’ятого президента Петра Порошенка. Венедіктова заявила, що все буде зроблено законно та швидко.

Я можу дуже швидко відповісти на всі ці питання, тому що вони знаходяться в одній площині. Все, що може бути швидко і законно завершене, все буде швидко і законно завершене. У нас дійсно зараз такий час у країні, що у нас немає можливостей довго розбиратися. Тому будуть прийняті максимально швидко законні рішення. А далі ми чудово розуміємо, що як слідчі, так і прокурори, є незалежними суб'єктами. І вони будуть рухатися в цих справах абсолютно незалежно, професійно, — відповіла Венедіктова.

Нагадаємо, Ірина Венедіктова 17 березня була обрана новим генеральним прокурором України. За її призначення проголосували 269 нардепів. На цій посаді вона замінить усуненого 5 березня Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру.