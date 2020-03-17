САП оголосила підозру у службових зловживаннях двом колишнім депутатам Ради. Фото: 24 канал

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Народні депутати Верховної Ради минулого скликання незаконно отримували кошти з державного бюджету на начебто оренду житла в Києві, хоча мали власні квартири у столиці.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили двом колишнім народним обранцям VIII скликання про підозру у зловживанні службовим становищем, повідомляє прес-центр САП.

Зокрема, один із вказаних депутатів незаконно отримував із держбюджету компенсацію за проживання в номері готелю «Київ» у зв’язку з тим, що в нього начебто не було власного житла. Однак, як встановили детективи, екс-нардеп мав у спільній власності квартиру в Києві. Проте не відмовився від державної грошової компенсації за винайм житла в розмірі 544 тис. грн.

Другий колишній парламентар, порушуючи законодавство, також отримав компенсацію від держави в розмірі приблизно 543 тис. грн.

Як відомо, в листопаді минулого року спалахнув скандал навколо першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, котрий отримував компенсацію за оренду житла в Києві в той час, як мешкав у квартирі своєї тещі Тетяни Ситарук.

На свій захист Стефанчук стверджував, що сплачує за оренду квартири матері дружини «згідно з договором». Однак за місяць стало відомо, що Стефанчука змусили повернути державі 39,65 тис. грн, які він отримав як компенсацію за оренду тещиної квартири.