Кабмін закрив переходи на адмінмежі з окупованим Кримом, фото — ДПС

https://racurs.ua/ua/n135296-kabmin-zakryv-perehody-na-adminmeji-z-okupovanym-krymom.html

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Коронавірус закриває контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з окупованим Кримом. Йдеться про КПВВ «Чонгар», «Чаплинка» і «Каланчак». Це зроблено у зв’язку із протиепідемічними коронавірусними заходами.

Уряд закрив КПВВ тимчасово, йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 291-р. Наразі пропуск припинено до 3 квітня.

В урядовому рішенні передбачені й винятки. До окупованого Криму на материк і у зворотному напрямку пропускатимуть громадян України, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим або Севастополі, а також їх автомобілі і вантажі.

Пропускатимуть осіб, які прямують до Криму чи з нього «з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій».

Виїзд з Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства відбуватиметься за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

15 березня стало відомо, що КПВВ «Станиця Луганська» закривають на два тижні, щоб запобігти поширенню небезпечного коронавірусу SARS-CoV-2.