Кабмін закрив переходи на адмінмежі з окупованим Кримомhttps://racurs.ua/ua/n135296-kabmin-zakryv-perehody-na-adminmeji-z-okupovanym-krymom.htmlРакурс
Коронавірус закриває контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з окупованим Кримом. Йдеться про КПВВ «Чонгар», «Чаплинка» і «Каланчак». Це зроблено у зв’язку із протиепідемічними коронавірусними заходами.
Уряд закрив КПВВ тимчасово, йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 291-р. Наразі пропуск припинено до 3 квітня.
В урядовому рішенні передбачені й винятки. До окупованого Криму на материк і у зворотному напрямку пропускатимуть громадян України, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим або Севастополі, а також їх автомобілі і вантажі.
Пропускатимуть осіб, які прямують до Криму чи з нього «з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій».
Виїзд з Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства відбуватиметься за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
15 березня стало відомо, що КПВВ «Станиця Луганська» закривають на два тижні, щоб запобігти поширенню небезпечного коронавірусу SARS-CoV-2.