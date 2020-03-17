Верховна Рада. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n135297-verhovna-rada-skasuvala-shtrafy-za-kredytamy-i-vreguluvala-pytannya-vyplaty-likarnyanyh.html

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Коронавірусний карантин може призвести до прострочення платежів по споживчим кредитам, що автоматично передбачає нарахування штрафів. Верховна Рада вирішила захистити українських громадян від таких неприємностей і сьогодні прийняла законопроект № 3220 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Цей закон скасовує нарахування штрафів за прострочення платежів за споживчими кредитами.

Заборона на нарахування банками штрафів за несвоєчасну сплату споживчих кредитів буде діяти до кінця квітня 2020 року, заявив під час брифінгу голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також Гетманцев заявив, що було врегульовано питання щодо виплати лікарняних особам, які перебувають на самоізоляції.

Нардеп уточнив, що всім особам, які знаходяться на самоізоляції, буде виплачуватися 50% середньомісячної заробітної плати з Фонду соціального страхування України.

Гетманцев додав, що дана сума виплат не буде залежати від страхового стажу працівника.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада на період корона вірусного карантину надала українському бізнесу пільги, які суттєво знизять податкове навантаження.