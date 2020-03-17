Китай заявив про розробку восьми вакцин від коронавірусу, фото — Pixabay

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Вакцини від коронавірусу розробили в Китаї. Йдеться про вісім різних вакцин, частина з яких вже показала ефективність на тваринах.

Доповідь на брифінгу в Пекіні наукового співробітника Інституту дослідження лабораторних тварин при Академії медичних наук Китаю Цінь Чуаня передає ТАСС.

Тести проводили на трансгенних мишах і макаках. Наразі вчені проводять оцінку можливих побічних ефектів застосування препаратів.

За словами Цинь Чуань, за допомогою тестів на тваринах вчені також виявляють найбільш ефективні проти пневмонії лікарські засоби, а також виявляють основні способи передачі коронавірусу.

На брифінгу директор департаменту науки і техніки Міністерства освіти КНР Лей Чаоцзи заявив, що Китай незабаром може почати клінічні випробування вакцин, які розробили вищі навчальні заклади країни.

Обидва спікера не уточнили терміни початку клінічних випробувань. Раніше в Китаї заявляли, що зможуть почати клінічні випробування вакцини від коронавірусу не раніше кінця квітня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за минулу добу в світі зафіксували 13 тис. 903 нових випадки зараження коронавірусом, померли 862 людини. Загальна кількість випадків зараження досягла 167 тис. 511, з них 86 тис. 434 зафіксували за межами материкового Китаю. Кількість смертей зросла до 6 тис. 606 (3 тис. 388 смертей поза Китаєм).

В Україні офіційно повідомили про сім лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області — чотири випадки, Київській — два та в Житомирській — один (один летальний).

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадки — підтверджені лабораторно, 89 — негативні, коронавірусу немає, 42 — досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.