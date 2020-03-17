Антон Геращенко. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n135302-koronavirusnyy-karantin-kontrol-obschestvennogo-transporta-budet-osuschestvlyat-policiya.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Украине предполагает перевозку ограниченного количества пассажиров в общественном транспорте. У многих граждан возникает вопрос, кто будет контролировать выполнение решения правительства о том, что в салонах маршруток, автобусов, трамваев и троллейбусов должно находиться не более 10 пассажиров одновременно. Данное ограничение будет контролироваться сотрудниками полиции.

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко заявил, что главной задачей на данный момент является недопущение распространения коронавируса, а наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт.

Решение относительно ограничения количества пассажиров было трудным, но необходимым и полиция приложит максимум усилий, чтобы данное требование соблюдалось.

Также Геращенко призвал украинцев к сознательности и при малейших признаках заражения оставаться на самоизоляции.

По словам Геращенко, в ближайшие две недели очень важно установить всех людей, заразившихся коронавирусом. Это позволит хотя бы частично контролировать эпидемию.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада приняла законопроект о коронавирусе, который предусматривает ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением инфекции. Закон носит временный характер и будет действовать на протяжении трех месяцев.