Зеленського у петиції закликають відмовитися від домовленостей Єрмака в Мінську. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n135364-protest-v-interneti-zelenskogo-u-petyciyi-zaklykaut-vidmovytysya-vid-domovlenostey-iermaka-v-minsku.html

Ракурс

Мінські домовленості від 11 березня цього року мають бути скасовані, а глава держави Володимир Зеленський повинен доручити представнику України Леоніду Кучмі та голові Офісу президента Aндрію Єрмаку відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, відповідно до якого створюється так звана Консультативна рада з бойовиками ОРДЛО.

Петиція з такими вимогами з’явилася на сайті президента України 16 березня і на момент написання новини набрала понад 12,8 тис. голосів.

Автор петиції нагадує Зеленському про його обіцянку, дану 6 грудня 2019 року про те, що Київ не буде вести прямих переговорів із членами ДНР і ЛНР, оскільки «Україна не розмовляє з бойовиками».

Проте Консультативна рада, яку збираються створити за підсумками зустрічі сторін у Мінську 11 березня 2020 року, якраз передбачає такі переговори.

Таким чином учасниками переговорів стають Україна й бойовики ОРДЛО. Також фактично визнається позиція Росії про те, що в Україні точиться громадянська війна, тобто внутрішній конфлікт. При цьому РФ перетворюється з агресора на посередника між нібито воюючими українцями поряд із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, хоча весь світ знає, що ні ОРДО, ні ОРЛО не є самостійними суб'єктами, а повністю керуються з Москви.

Також у петиції зазначається, що підписані документи перетворюють Тристоронню контактну групу (ОБСЄ, Україна та РФ) на «п'ятисторонню», де до Росії додаються ОРДО й ОРЛО, і таким чином у цій групі з п’яти учасників РФ представлятимуть троє.

Дії Єрмака та Кучми легітимізують ОРДО й ОРЛО в очах міжнародного співтовариства, порушують українське законодавство і містять ознаки державної зради, оскільки сприяють агресору в його перетворенні на посередника у нібито внутрішньоукраїнському конфлікті. Саме створення Консультативної ради стане початком реалізації на Донбасі придністровського сценарію, наголошують підписанти петиції.

Ці дії зміцнюють агресора, бо відкривають шлях для зняття з нього санкцій. Якщо Україна визнає ОРДЛО рівною стороною, а Росію посередником, то весь світ також визнає їх такими, — йдеться у зверненні до Зеленського.

Для розгляду петиції президентом вона має зібрати 25 тис. голосів за 90 днів. За два дні існування вона отримала понад половину необхідних підписів.

Нагадаємо, підписані в Мінську 11 березня домовленості про створення Консультативної ради з донбаським бойовиками не підтримала навіть частина депутатів фракції «Слуга народу». Документ був опублікований у ЗМІ й викликав значний резонанс у суспільстві.