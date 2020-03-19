Оппозиция внесла в Раду постановление об антиконституционности договоренностей Ермака в Минске, фото — Офис президента

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Договоренности в Минске, которых достиг председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак стали предметом критики постановления Верховной Рады, которое внесли в парламент более 50 депутатов.

Как показывает профайл постановления № 3229 «О результатах работы заседания трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 в г. Минск, Республика Беларусь», ее внес 51 депутат из фракций «Голос», «Европейская солидарность», «Батькивщина», а также депутатской группы «За будущее». Постановление 19 марта направили на рассмотрение руководству парламента.

В постановлении осуждаются действия украинских переговорщиков в Минске, которые согласились учредить консультативный совет (совместно с представителями так называемых ДНР и ЛНР) в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе. Это случилось 11 марта, после чего эксперты, СМИ и часть нардепов оценили создание такого органа как изменение статуса РФ, а именно ее выхода из состава участников переговорного процесса и стороны конфликта и закрепление за россиянами статуса гаранта договоренностей (на уровне ОБСЕ, ФРГ и Франции).

Проект постановления предлагает Раде постановить, что документы, согласованные и подписанные 11 марта 2020 года на заседании ТКГ в Минске противоречат Конституции Украины, а также закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Нардепы, подавшие проект постановления, требуют считать недопустимым дальнейшее подписание представителями Украины любого решения о создании или учреждении консультативного совета, а также в дальнейшем проводить переговоры по мирному урегулированию непосредственно с официальными представителями Российской Федерации — «как государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины».

Ранее руководитель пропрезидентской фракции в Раде Давид Арахамия заверил, что соглашения с так называемыми ДНР и ЛНР не будут подписаны в Минске без информирования «Слуги народа».

Напомним, что Рада до 3 апреля ушла на карантин — работать в комитетах.