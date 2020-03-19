За поребрик: Россия эвакуирует своих граждан из Украины из-за коронавирусаhttps://racurs.ua/n135480-rossiya-evakuiruet-svoih-grajdan-iz-ukrainy-iz-za-koronavirusa.htmlРакурс
Россия собирается эвакуировать из Украины своих граждан, которые не могут самостоятельно покинуть территорию нашей страны из-за карантина.
Посольство Российской Федерации начало прием соответствующих обращений, пишет российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.
Эвакуировать будут тех россиян, у которых нет возможности самостоятельно вернуться домой в связи с закрытием международного пассажирского регулярного сообщения Украиной.
Отмечается, что граждане России могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив специальную форму на сайте диппредставительства.
Обращения от россиян, которые хотят покинуть территорию Украины, принимаются посольством в Киеве, а также и генеральными консульствами РФ в таких городах, как Харьков, Одесса и Львов.
Сообщается, что обращения в посольство уже поступают. Однако пока неизвестно, когда и каким образом Россия будет проводить эвакуацию.
По последним данным в Украине пока официально подтверждено 18 случаев COVID-19. Три человека погибли от коронавируса. В Российской Федерации, по последним данным, более 100 случаев заболевания COVID-19. Зафиксирован один летальный случай.