Россия эвакуирует своих граждан из Украины из-за коронавируса. Фото: Рен ТВ

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Россия собирается эвакуировать из Украины своих граждан, которые не могут самостоятельно покинуть территорию нашей страны из-за карантина.

Посольство Российской Федерации начало прием соответствующих обращений, пишет российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.

Эвакуировать будут тех россиян, у которых нет возможности самостоятельно вернуться домой в связи с закрытием международного пассажирского регулярного сообщения Украиной.

Отмечается, что граждане России могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив специальную форму на сайте диппредставительства.

Обращения от россиян, которые хотят покинуть территорию Украины, принимаются посольством в Киеве, а также и генеральными консульствами РФ в таких городах, как Харьков, Одесса и Львов.

Сообщается, что обращения в посольство уже поступают. Однако пока неизвестно, когда и каким образом Россия будет проводить эвакуацию.

По последним данным в Украине пока официально подтверждено 18 случаев COVID-19. Три человека погибли от коронавируса. В Российской Федерации, по последним данным, более 100 случаев заболевания COVID-19. Зафиксирован один летальный случай.