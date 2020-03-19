20 марта из Польши в Украину приедут четыре спецпоезда. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n135431-evakuaciya-ukraincev-iz-za-granicy-ukrzaliznycya-zapuskaet-specpoezda-iz-polshi.html

Ракурс

Коронавирусный карантин стал причиной закрытия Украиной границ. Однако из-за таких ограничений тысячи украинцев не смогли вернуться домой и застряли в других странах.

Власти Украины продолжают возвращать граждан из-за границы. 20 марта «Укрзализныця» осуществит четыре специальных рейсы из Польши для вывоза граждан Украины. Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Поезда будут ехать из польского города Пшемысль, который расположен рядом с границей Украины и Польши. Будут осуществлены следующие рейсы:

№ 717/718 Пшемысль — Киев. Отправление в 2.30, прибытие в 10.30;

№ 709/710 Пшемысль — Киев. Отправление в 10.18, прибытие в 19.26;

№ 716/715 Пшемысль — Киев. Отправление в 13.10, прибытие в 22.17;

№ 706/705 Пшемысль — Киев. Отправление в 15.45, прибытие в 00.46.

Билеты можно приобрести на сайте «Укрзализныци». Цены стартуют от 718 грн. На самый ранний поезд билетов уже нет.

Напомним, самолет президента Украины доставил из Австрии в аэропорт «Борисполь» 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться домой из-за закрытия границ. Всех эвакуированных проверили на коронавирус, тесты показали отрицательный результат. Также посольство Украины готовит поезд для эвакуации украинцев из Чехии.