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20 марта из Польши в Украину приедут четыре спецпоезда. Фото: Укринформ
Эвакуация украинцев из-за границы: «Укрзализныця» запускает спецпоезда из Польшиhttps://racurs.ua/n135431-evakuaciya-ukraincev-iz-za-granicy-ukrzaliznycya-zapuskaet-specpoezda-iz-polshi.htmlРакурс
Коронавирусный карантин стал причиной закрытия Украиной границ. Однако из-за таких ограничений тысячи украинцев не смогли вернуться домой и застряли в других странах.
Власти Украины продолжают возвращать граждан из-за границы. 20 марта «Укрзализныця» осуществит четыре специальных рейсы из Польши для вывоза граждан Украины. Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Поезда будут ехать из польского города Пшемысль, который расположен рядом с границей Украины и Польши. Будут осуществлены следующие рейсы:
- № 717/718 Пшемысль — Киев. Отправление в 2.30, прибытие в 10.30;
- № 709/710 Пшемысль — Киев. Отправление в 10.18, прибытие в 19.26;
- № 716/715 Пшемысль — Киев. Отправление в 13.10, прибытие в 22.17;
- № 706/705 Пшемысль — Киев. Отправление в 15.45, прибытие в 00.46.
Билеты можно приобрести на сайте «Укрзализныци». Цены стартуют от 718 грн. На самый ранний поезд билетов уже нет.
Напомним, самолет президента Украины доставил из Австрии в аэропорт «Борисполь» 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться домой из-за закрытия границ. Всех эвакуированных проверили на коронавирус, тесты показали отрицательный результат. Также посольство Украины готовит поезд для эвакуации украинцев из Чехии.
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