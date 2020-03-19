Эвакуация украинцев из-за границы. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n135424-evakuaciya-ukraincev-iz-za-granicy-prezidentskiy-samolet-dostavil-iz-avstrii-33-grajdan.html

Ракурс

Самолет президента Украины доставил из Австрии в аэропорту «Борисполь» 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться домой из-за закрытия границ.

Всех эвакуированных проверили на коронавирус, тесты показали отрицательный результат. Сначала туристов осмотрят медики, затем их отправят на самоизоляцию сроком на 14 дней. Об этом сообщили в Офисе президента.

В аэропорт «Борисполь» 19 марта прибыли четыре рейса из Египта. Информация на онлайн-табло аэропорта показывает, что прибыли три рейса из Шарм-эль-Шейха и Хургады. Кроме того, сегодня в Киев должны прибыть три рейса из Хургады и Дубая, 12 рейсов из Шарм-эль-Шейха. Также запланировано прибытие самолетов Амстердама (Нидерланды), Алматы (Казахстан), Дюссельдорфа (Германия), Вены (Австрия), Кракова (Польша), Белграда (Сербия), Дублина (Ирландия).

Сегодня на вылет запланированы рейсы в Амстердам, Дубай — три, Брюссель (Бельгия), Дюссельдорф, Алматы, Краков, Дублин, Белград. Никаких внутренних рейсов не запланировано.

В международном аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского 19 марта отменены все рейсы.

Ранее сообщалось, что два десятка украинцев застряли в аэропорту Будапешта, а из Чехии посольство Украины готовит поезд для эвакуации украинцев.