Евакуація українців з-за кордону. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n135424-evakuaciya-ukrayinciv-z-za-kordonu-prezydentskyy-litak-dostavyv-z-avstriyi-33-gromadyan.html

Ракурс

Літак президента України доставив з Австрії до аеропорту «Бориспіль» 33 українців, які не могли самостійно повернутися додому через закриття кордонів.

Всіх евакуйованих перевірили на коронавірус, тести показали негативний результат. Спершу туристів оглянуть медики, потім їх відправлять на самоізоляцію терміном на 14 днів. Про це повідомили в Офісі президента.

В аеропорт «Бориспіль» 19 березня прибули чотири рейси з Єгипту. Інформація на онлайн-табло аеропорту свідчить, що прибули три рейси з Шарм-ель-Шейха та один з Хургади. Крім того, сьогодні в Київ повинні прибути по три рейси з Хургади та Дубая, 12 рейсів із Шарм-ель-Шейха. Також заплановане прибуття літаків Амстердама (Нідерланди), Алмати (Казахстан), Дюссельдорфа (Німеччина), Відня (Австрія), Кракова (Польща), Белграда (Сербія), Дубліна (Ірландія).

Сьогодні на виліт заплановані рейси в Амстердам, Дубай — три, Брюссель (Бельгія), Дюссельдорф, Алмати, Краків, Дублін, Белград. Жодних внутрішніх рейсів не заплановано.

У міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського 19 березня скасовано всі рейси.

Раніше повідомлялося, що два десятки українців застрягли в аеропорту Будапешта, а з Чехії посольство України готує поїзд для евакуації українців.