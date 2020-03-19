Коронавірус виявили у двох членів Конгресу США

Будівля конгресу США

https://racurs.ua/ua/n135423-koronavirus-vyyavyly-u-dvoh-chleniv-kongresu-ssha.html

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Коронавірус виявили у двох членів нижньої палати Конгресу США — Палати представників.

Про своє інфікування цією небезпечною хворобою заявили конгресмени від Флориди Маріо Діас-Балард і конгресмен від Юти Бен Макадмс, повідомляє «Радио Свобода».

Наразі конгресмени перебувають у своїх домівках в самоізоляції. До лікарів вони звернулися після того, як у них з’явилися симптоми грипу.

Як саме вони інфікувалися, не відомо. Тепер медики встановлюють коло осіб, з якими конгресмени могли контактувати впродовж останніх днів, а також здійснюють дезінфекцію приміщень.

У Нідерландах вчора під час дебатів з приводу коронавірусу раптово знепритомнів очільник МОЗ країни Бруно Брюйнс. Про це повідомляє видання Hart van Nederland.

Брюйнсу швидко допомогли піднятися і він залишив залу, а дебати перенесли.

Міністр згодом у своєму Твіттері прокоментував цей інцидент. За його словами, він почувається виснаженим після кількох тижнів безперервної роботи.

Брюйнс також запевнив, що його стан покращується і він повернеться до роботи.

Нагадаємо, за оцінками Міжнародної організації праці, у світі через коронавірус роботу можуть втратити 25 млн осіб.