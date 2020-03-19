Коронавирус обнаружили у двух членов Конгресса США

Здание конгресса США, фото:

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Коронавирус обнаружили у двух членов нижней палаты Конгресса США — Палаты представителей.

О своем инфицировании этой опасной болезнью заявили конгрессмены от Флориды Марио Диас-Балард и конгрессмен от Юты Бен Макадмс, сообщает «Радио Свобода».

Сейчас конгрессмены находятся в своих домах в самоизоляции. К врачам они обратились после того, как у них появились симптомы гриппа.

Как они заразились, не известно. Теперь медики устанавливают круг лиц, с которыми конгрессмены могли контактировать в течение последних дней, а также осуществляют дезинфекцию помещений.

В Нидерландах вчера во время дебатов по поводу коронавируса внезапно потерял сознание глава Минздрава страны Бруно Брюйнс. Об этом сообщает издание Hart van Nederland.

Брюйнсу быстро помогли подняться и он покинул зал, а дебаты перенесли.

Министр впоследствии в своем Твиттере прокомментировал этот инцидент. По его словам, он чувствует себя истощенным после нескольких недель непрерывной работы.

Брюйнс также заверил, что его состояние улучшается и он вернется к работе.

Напомним, по оценкам Международной организации труда, в мире из-за коронавируса работу могут потерять 25 млн человек.