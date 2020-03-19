Коронавирус в Мариуполе: врачи сообщили о состоянии инфицированного и трех пациентах с подозрением в Константиновке и Мирнограде

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Коронавирус в Мариуполе обнаружили у мужчины, недавно вернувшегося из Египта. Сегодня во время брифинга о состоянии его здоровья, а также о новых госпитализированных с подозрением на COVID-19 рассказал директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник.

Мужчина из Мариуполя приехал из Египта. Его состояние стабильное, удовлетворительное. Вчера была температура 37,8. Обнаружены контактные лица, они под присмотром…, — отметил чиновник.

По словам врачей, контактными лицами инфицированного были жена, взрослая дочь и его сотрудники по месту работы. Круг контактных лиц расширяется.

Кроме этого, стало известно о госпитализации еще трех человек в Донецкой области с подозрением на коронавирус. Все они также недавно побывали в Египте.

За прошедшие сутки в больницы госпитализированы еще два человека из города Константиновка. Это женщина с ребенком, которая вернулись из Египта. И в город Мирноград госпитализирована женщина, которая также вернулась из Египта с признаками острой респираторной инфекции. Сейчас идут обследования. Биологические материалы будут отобраны и переданы в лабораторию Минздрава Украины, — сообщили во время брифинга.

Напомним, вчера поздно вечером глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что опасную болезнь диагностировали у 52-летнего жителя Мариуполя, вернувшегося из Египта. Кириленко также заверил, что больницы обеспечены лекарствами и медицинскими препаратами.