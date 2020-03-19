Коронавірус: стало відомо про стан інфікованого в Маріуполі та трьох осіб із підозрою в Констянтинівці та Мирнограді

https://racurs.ua/ua/n135422-koronavirus-likari-povidomyly-pro-stan-infikovanogo-v-mariupoli-ta-troh-osib-iz-pidozrou.html

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Коронавірус у Маріуполі виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з Єгипту. Сьогодні під час брифінгу про стан його здоров’я, а також про нових госпіталізованих з підозрою на COVID-19 розповів директор департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Володимир Колесник.

Чоловік з Маріуполя приїхав з Єгипту. Його стан стабільний, задовільний. Вчора була температура 37,8. Виявлені контактні люди, вони під наглядом…, — зазначив чиновник.

За словами лікарів, контактними особами інфікованого були дружина, доросла донька і працівники по місцю роботи. Коло контактних осіб розширюється.

Окрім цього, стало відомо про госпіталізацію ще трьох осіб на Донеччині з підозрою на коронавірус. Усі вони також нещодавно побували у Єгипті.

За минулу добу до лікарні госпіталізовано ще дві особи з міста Констянтинівка. Це жінка з дитиною, які також повернулися з Єгипту. І до міста Мирноград госпіталізовано жінку, яка також повернулася з Єгипту з ознаками гострої респіраторної інфекції. Наразі тривають обстеження. Біологічні матеріали будуть відібрані та передані до лабораторії МОЗ України, — повідомили під час брифінгу.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері очільник Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що небезпечну хворобу діагностували у 52-річного мешканця Маріуполя, який повернувся з Єгипту. Кириленко також запевнив, що лікарні забезпечені ліками та медичними препаратами.