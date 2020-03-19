Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n135417-koronavirus-v-ukrayini-staly-vidomi-detali-pro-infikovanogo-covid-19-u-mariupoli.html

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Зараження коронавірусом COVID-19 у Донецькій області зафіксували в Маріуполі.

Небезпечну хворобу діагностували у 52-річного місцевого мешканця. Чоловік нещодавно повернувся з Єгипту. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко в Facebook.

За словами чиновника, наразі зараженому надають всю необхідну допомогу. Запевнив, що лікарні забезпечені ліками та медичними препаратами. Всіх осіб, з якими контактував заражений, виявили. Вони перебувають під наглядом.

Очільник ОДА попросив жителів Маріуполя та області зберігати спокій, дбати про гігієну та не панікувати, а довіряти лише офіційно підтвердженим повідомленням.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі є чотири підозри на зараження коронавірусом осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Нагадаємо, 18 березня в Україні було 16 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Нові випадки захворювання COVID-19 зафіксовані в Київській та Донецькій областях. У Чернівецькій області зафіксовано 10 випадків інфікування (один летальний), два — в Київській області, два — в Києві, один — у Донецькій області. Ще один летальний випадок зафіксовано на Житомирщині.

Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що з підозрою на коронавірус вчора госпіталізували 51 особу з підозрою на коронавірус. Шестеро осіб вже перевірили, вони не заражені.