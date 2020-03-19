Коронавирус в Украине. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/n135417-koronavirus-v-ukraine-stali-izvestny-detali-ob-inficirovannom-covid-19-v-mariupole.html

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Заражение коронавирусом COVID-19 в Донецкой области зафиксировали в Мариуполе.

Опасную болезнь диагностировали у 52-летнего местного жителя. Мужчина недавно вернулся из Египта. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

По словам чиновника, сейчас зараженному оказывают всю необходимую помощь. Заверил, что больницы обеспечены лекарствами и медицинскими препаратами. Всех лиц, с которыми контактировал зараженный, обнаружили. Они находятся под наблюдением.

Глава ОГА попросил жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие, заботиться о гигиене и не паниковать, а доверять только официально подтвержденным сообщениям.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе есть четыре подозрения на заражение коронавирусом лиц, которые недавно вернулись из-за границы.

Напомним, 18 марта в Украине было 16 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Киевской и Донецкой областях. В Черновицкой области зафиксировано 10 случаев инфицирования (один летальный), два — в Киевской области, два — в Киеве, один — в Донецкой области. Еще один летальный случай зафиксирован на Житомирщине.

Министерство здравоохранения сообщало, что с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали 51 человека с подозрением на коронавирус. Шесть человек уже проверили, они не заражены.