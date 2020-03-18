В Украине уже 16 инфицированных коронавирусом

https://racurs.ua/n135413-v-ukraine-dva-novyh-sluchaya-inficirovaniya-koronavirusom.html

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Коронавирус в Украине диагностирован еще у двух человек. По состоянию на 22.30 18 марта в Украине 16 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Киевской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом в Украине 10 случаев инфицирования зафиксированы в Черновицкой области (один летальный), два — в Киевской области, два — в Киеве, один — в Донецкой области и один — в Житомирской (летальный).

В Минздраве сообщили, что за 18 марта были госпитализированы 51 человек с подозрением на коронавирус. Также установлены 103 контактных лица. Шесть человек уже проверили, результаты отрицательные.

Напомним, ранее к украинцам в связи с коронавирусом снова обратился президент Владимир Зеленский. Он рассказал о новостях, связанных с коронавирусом. Зеленский заявил, что Украина продолжает эвакуировать граждан, которые остались за границей из-за закрытия транспортного сообщения. Также он пообещал с 1 апреля выплатить по тысяче гривен пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн.