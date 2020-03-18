Зеленский снова обратился к украинцам из-за коронавируса. Фото: ОП

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Коронавирус в Украине зафиксирован у 14 украинцев, два случая летальные.

В связи с карантином и закрытием границ тысячи украинцев не могут вернуться в Украину, но власть уже решает эту проблему. Сейчас выполняются 57 авиарейсов, которые вернут 11,5 тыс. украинских граждан. Среди них граждане, застрявшие в Австрии на Шри-Ланке. Также сегодня прилетел рейс из Вены. Кроме того, вернулась часть людей из Шри-Ланки, остальные будут в Украине до конца текущих суток. Об этом в видеообращений к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский.

Также специальным президентским бортом сегодня из Австрии в Украину заберут 33 человек, в том числе 18 женщин, пятерых детей и пожилых людей. Власти Украины работают с Польшей над запуском специальных поездов для эвакуации украинцев.

Зеленский отметил, что сейчас в Украине работает специальный транспорт, который доставляет на работу людей, которые работают на стратегических предприятиях.

Также президент в очередной раз дал рекомендации, как можно обезопасить себя от инфицирования коронавирусом. Он посоветовал часто мыть руки, избегать больших скоплений людей и выходить на улицу только по необходимости, призвал обрабатывать антисептиком ручки дверей, мобильные телефоны и ноутбуки. Зеленский отметил, что есть необработанные продукты не стоит.

Рукопожатие, объятия и поцелуи при встрече давайте прибережем на потом, — добавил президент.

Зеленский также призвал верить только проверенным источникам информации, а не фейкам.

Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки о нем. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тыс. больных коронавирус в Украине — ложь. В очередной раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации — официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса президента Украины, — отметил он.

Зеленский добавил, что знает о ситуации, когда из-за коронавируса руководители предприятий заставляют сотрудников уволиться. Это незаконно. Президент призвал сообщать о таких случаях в полицию.

Коронавирус пройдет, кризис тоже, доходы вернутся, а честь и уважение вернуть не удастся, — обратился Зеленский к руководителям украинских компаний.

Также президент напомнил об обещанной дополнительной тысяче гривен пенсионерам, получающим менее 5 тыс. грн. По его словам, дополнительная помощь будет выплачена с 1 апреля 2020 года. Также с 1 апреля он пообещал индексацию пенсий.

По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировали 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область — 10 (один летальный), Киевская область — три, Житомирская — один (летальный).

В течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая область — три, Днепропетровская — пять, Донецкая — три, Закарпатская — три, Ивано-Франковская — три, Киев — 14, Николаевская — одно, Ровенская — два, Сумская — два, Тернопольская — два, Херсонская — одно, Черкасская — одно, Черновицкая — одно). Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.