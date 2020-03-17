Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Китайский коронавирус унес жизни двух украинцев.

Во вторник, 17 марта, были выявлены 7 новых случаев. Впервые заражение зафиксировано в Киевской области. В целом на территории Украины по состоянию на 20.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Десять случаев зафиксированы в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской области. Еще двое инфицированных обнаружены в Киеве. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Отмечается, что сегодня на Киевщине заболел 44-летний мужчина, посещавший зарубежные страны. В Черновицкой области заболели лица в возрасте 31, 10, 18 лет, два ребенка в возрасте год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они контактировали с зараженным лицом.

В Центре подтвердили информацию, что умершая вчера в Черновицкой области 33-летняя женщина была заражена коронавирусной инфекцией.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем вирусологическая референс-лаборатория исследовала более 640 образцов, — отметили в ЦОЗ.

Напомним, 16 марта в Черновицкой областной клинической больнице умерла женщина, которая могла быть инфицирована китайским коронавирусом. Медики вчера заявляли, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии.