Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Китайський коронавірус забрав життя двох українців.

У вівторок, 17 березня, було виявлено 7 нових випадків. Вперше зараження зафіксовано в Київській області. Загалом на території Україні станом на 20.00 сьогоднішнього дня зареєстровано 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Десять випадків зафіксовані в Чернівецькій області, по одному випадку в Житомирській та Київській області. Ще двоє інфікованих виявлено Києві. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України у Facebook.

Зазначається, що сьогодні на Київщині захворів 44-річний чоловік, що відвідував зарубіжні країни. У Чернівецькій області захворіли особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі вони контактували з зараженою особою.

У Центрі підтвердили інформацію, що померла вчора у Чернівецькій області 33-річна жінка була заражена коронавірусною інфекцією.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія дослідила більше 640 зразків, — зазначили в ЦГЗ.

Нагадаємо, 16 березня у Чернівецькій обласній клінічній лікарні померла жінка, яка могла бути інфікована китайським коронавірусом. Медики вчора заявляли, що смерть наступила внаслідок важкої супутньої неврологічної патології.