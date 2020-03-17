Тест на коронавірус. Фото: censor.net

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Всесвітня організація охорони здоров’я наразі займається пошуком альтернативи сучасним тестам на коронавірус.

Вартість такого тесту наразі 30−60 дол., вона залежить від країни. Інші варіанти, які можуть бути більше дешевшою альтернативою, повинні пройти верифікацію. Про це заявила координатор Європейського бюро організації Доріт Нітзан, 17 березня повідомляє РІА «Новости».

Вартість тесту на коронавірус залежить від країни і її розміру, близько 30−60 дол., в залежності від розміру, тому деякі країни змушені бути економні в їх використанні, — зазначила вона на прес-конференції.

За інформацією BNONews, наразі в усьому світі коронавірусом заражені 195 тис. 57 осіб. Від інфекції померли 7 тис. 882 особи, повністю видужали 81 тис. 102 особи. ВООЗ 11 березня оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 21 березня з Китаю очікується прибуття швидких тестів на коронавірус у кількості, достатній приблизно для 1 млн людей. Глава держави відзначив, що передусім ці тести будуть передані військовослужбовцям.

У Кабінеті міністрів України відзначили, що в регіони України передали 10 млн медичних масок та близько 1,5 тис. апаратів штучної вентиляції легень.

Станом на 17 березня в Україні підтверджено сім випадків інфікування, одна заражена померла.