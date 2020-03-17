Тест на коронавирус. Фото: censor.net

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Всемирная организация здравоохранения сейчас занимается поиском альтернативы современным тестам на коронавирус.

Стоимость такого теста сейчас 30−60 долл., она зависит от страны. Другие варианты, которые могут быть более дешевой альтернативой, должны пройти верификацию. Об этом заявила координатор Европейского бюро организации Дорит Нитзан, 17 марта сообщает РИА «Новости».

Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, порядка 30−60 долл., в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономными в их использовании, — отметила она на пресс-конференции.

По информации BNONews, сейчас во всем мире коронавирусом заражены 195 тыс. 57 человек. От инфекции умерли 7 тыс. 882 человека, полностью выздоровели 81 тыс. 102 человека. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавирус пандемией.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 марта из Китая ожидается прибытие быстрых тестов на коронавирус в количестве, достаточном приблизительно для 1 млн человек. Глава государства отметил, что прежде всего эти тесты будут переданы военнослужащим.

В Кабинете министров Украины отметили, что в регионы Украины передали 10 млн медицинских масок и около 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 17 марта в Украине подтверждено семь случаев инфицирования, одна зараженная умерла.