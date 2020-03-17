Алексей Москаленко (Левин) арестован до 2 апреля. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n135341-delo-gandzuk-sud-izbral-meru-presecheniya-levinu.html

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Печерский районный суд Киева 17 марта избрал меру пресечения подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Фемида взяла Левина под стражу до 2 апреля. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Заседание проходило только при участии сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса. Об этом сегодня сообщает «Громадське».

Сторона обвинения отмечала, что Левина следует арестовать, поскольку существует риск побега подозреваемого и уничтожения вещественных доказательств. При этом защита просила отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство.

Поскольку сроки следствия истекают 2 апреля, то у следствия остается 17 дней, чтобы завершить расследование дела.

Напомним, в 2020 году следственные действия по делу Гандзюк ускорились. В Херсонской области провели десятки обысков, а 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче подозреваемого в организации убийства активистки Украине. Подозреваемого экстрадировали из Болгарии 16 марта. В Службе безопасности Украины ранее заявляли, что расследование ускорится после экстрадиции Левина.

Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии 24 января. Он считается главным фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Украинские правоохранители считают, что Левин — криминальный авторитет, который работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.