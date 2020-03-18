В Україні вже 16 інфікованих коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135413-v-ukrayini-dva-novi-vypadky-infikuvannya-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностовано ще у двох людей. Станом на 22.30 18 березня в Україні 16 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Нові випадки захворювання COVID-19 зафіксовані в Київській та Донецькій областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Таким чином в Україні 10 випадків інфікування зафіксовані в Чернівецькій області (один летальний), два — в Київській області, два — в Києві, один — у Донецькій області і один — у Житомирській (летальний).

У МОЗ повідомили, що за 18 березня були госпіталізовані 51 особа з підозрою на коронавірус. Також встановлено 103 контактні особи. Шестеро людей вже перевірили, результати негативні.

Нагадаємо, раніше до українців через епідемію коронавірусу знову звернувся президент Володимир Зеленський. Він розповів про новини, пов’язані з коронавірусом. Зеленський заявив, що Україна продовжує евакуювати громадян, які залишилися за кордоном через закриття транспортного сполучення. Також він пообіцяв з 1 квітня виплатити по тисячі гривень пенсіонерам, які отримують менш ніж 5 тис. грн.