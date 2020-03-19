Андрей Мельник. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n135416-koronavirus-iz-germanii-hotyat-evakuirovatsya-2-5-tys-ukraincev-posol.html

Ракурс

Коронавирус заставил страны Европы закрыть границы и ввести жесткие карантинные меры. В Германии 2,5 тыс. украинцев изъявили желание вернуться в Украину после закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Мельник заявил, что список украинской дипломатической миссии увеличился вдвое и составил 1,1 тыс. человек. В целом же по Германии эта цифра превысила 2,5 тыс. человек.

Вчера, 18 марта, украинскому посольству удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина до Киева, которые будут осуществлены компанией SkyUp в субботу 21 марта и в понедельник 23 марта. Билеты на 21 марта были раскуплены практически мгновенно.

Кроме того, посольство продолжает переговоры о возможности железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере в Украину через Польшу.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин выделил 4 млн 161 тыс. долл. из резервного фонда для эвакуации граждан Украины из-за рубежа. Большую часть этих средств получит компания SkyUp.