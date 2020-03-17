За границей ждут эвакуации 3,6 тыс. украинцев. Фото: Татьяна Калиниченко

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Эпидемия коронавируса стала причиной закрытия границ многими странами. Из-за этого тысячи украинцев не могут вернуться домой, но власти Украины уверяют, что работают над решением этой проблемы.

Всего за помощью в консульства и посольства Украины обратились 3 тыс. 644 украинцев. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр соцполитики Виталий Музыченко.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий добавил, что только в «Борисполь» прилетели 56 самолетов с эвакуированными гражданами.

Один только «Борисполь» принял и отправил более 56 самолетов. Пока на сегодняшний день ожидаем 51 рейс прибытия, но ситуация динамична. Буду сообщать обо всех изменениях, — сообщил Криклий.

Он добавил, что рейсы принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья и Харькова.

Так, за последние сутки из Польши удалось эвакуировать 3,4 тыс. граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook отметил, что украинские пограничники договорились с польской стороной о вывозе украинцев. Туда заезжали наши автобусы, забирали украинцев и вывозили их на территорию Украины. Граждане прошли все необходимые процедуры, в частности температурный скрининг.

В эвакуации граждан помогают и спасатели. На пункте пропуска «Ягодин-авто» обустроен пункт обогрева, где люди могут согреться и выпить горячий чай. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также из Египта удалось эвакуировать 1,5 тыс. граждан. В МИД отметили, что 1,5 тыс. граждан граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В «Борисполь» прибыло уже шесть рейсов, которые вернули 1 тыс. 146 украинских граждан. Также два самолета прибыли во Львов, один — в Харьков.

Однако не все украинцы смогли благополучно покинуть территории других стран. На курорте в Шри-Ланке застряли более сотни украинцев из-за закрытия авиасообщения в Украине. Среди пассажиров много детей и пожилых людей. Украинцы записали видеообращение к президенту Украины с просьбой эвакуировать их. Глава МИД Дмитрий Кулеба добавил, что знает об этой ситуации, украинцев вскоре заберут домой.

Кроме того, некоторые украинцы застряли в Германии. В частности, из Мюнхена не может вылететь известная украинская модель Алла Костромичева. В своем Instagram она рассказала, что Украина закрыла границы ранее заявленного времени (00.00 17 марта), поэтому ее рейс отменили и вылететь украинцы не могут. При этом в Мюнхене вводится чрезвычайное положение, поэтому гостиницы города будут закрыты.

Во Франкфурте застряли более 100 украинцев, которые также не смогли вылететь в Украину. Об этом сообщает одна из украинок Татьяна Калиниченко на своей странице в Facebook. Девушка отметила, что в консульстве им предложили вылететь в Россию или Беларусь, а оттуда приехать в Украину на автомобиле.

Также сообщается, что на границе с Польшей застряли украинцы, которые возвращались из Германии. Автобус с украинцами стоит на границе уже третьи сутки.

Напомним, ранее стало известно, что Украина закроет КПВВ «Чонгар», «Чаплынка» и «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом.