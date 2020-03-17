За кордоном чекають на евакуацію 3,6 тис. українців. Фото: Тетяна Калиниченко

https://racurs.ua/ua/n135308-koronavirus-3-6-tys-ukrayinciv-chekaut-na-evakuaciu-v-iegypti-shri-lanci-polschi.html

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Епідемія коронавірусу стала причиною закриття кордонів багатьма країнами. Через це тисячі українців не можуть повернутися додому, але влада України запевняє, що працює над вирішенням цієї проблеми.

Загалом за допомогою до консульств та посольств України звернулися 3 тис. 644 українців, які чекають на евакуацію. Про це на брифінгу в Києві заявив міністр соцполітики Віталій Музиченко.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій додав, що лише в «Бориспіль» прилетіли 56 літаків з евакуйованими громадянами.

Один лише «Бориспіль» прийняв та відправив більше 56 літаків. Поки що на сьогодні очікуємо 51 рейс на прибуття, але ситуація динамічна. Повідомлятиму про всі зміни, — повідомив Криклій.

Він додав, що рейси приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя та Харкова.

Так, за останню добу з Польщі вдалося евакуювати 3,4 тис. громадян України. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook зазначив, що українські прикордонники домовилися з польською стороною про вивезення українців. Туди заїжджали наші автобуси, забирали українців і вивозили їх на територію України. Громадяни пройшли всі необхідні процедури, зокрема температурний скринінг.

В евакуації громадян допомагають і рятувальники. На пункті пропуску «Ягодин-авто» облаштовано пункт обігріву, де люди можуть зігрітися та випити гарячий чай. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Також з Єгипту вдалося евакуювати 1,5 тис. громадян. У МЗС зазначили, що 1,5 тис. громадян громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. У «Бориспіль» прибуло вже шість рейсів, які повернули 1 тис. 146 українських громадян. Також два літаки прибули до Львова, один — до Харкова.

Проте не всі українці змогли полишити території інших країн. На курорті в Шрі-Ланці застрягли понад сто українців через закриття авіасполучення в Україні. Серед пасажирів багато дітей і літніх людей. Українці записали відеозвернення до президента України з проханням евакуювати їх. Глава МЗС Дмитро Кулеба додав, що знає про цю ситуацію, українців незабаром заберуть додому.

Окрім того, деякі українці застрягли в Німеччині. Зокрема, з Мюнхена не може вилетіти відома українська модель Алла Костромічова. У своєму Instagram вона розповіла, що Україна закрила кордони раніше заявленого часу (00.00 17 березня), тому її рейс скасували і вилетіти українці не можуть. Водночас в Мюнхені вводиться надзвичайний стан, тому готелі міста будуть закриті.

У Франкфурті застрягли понад 100 українців, які також не змогли вилетіти в Україну. Про це повідомляє одна з українок Тетяна Калиниченко на своїй сторінці в Facebook. Дівчина зазначила, що в консульстві їм запропонували вилетіти в Росію чи Білорусь, а звідти приїхати в Україну на автомобілі.

Також повідомляється, що на кордоні з Польщею застрягли українці, які поверталися з Німеччини. Автобус з українцями стоїть на кордоні вже третю добу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна закриє КПВВ «Чонгар», «Чаплинка» і «Каланчак» на адмінкордоні з окупованим Кримом.