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Ракурс
Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Нардепи у різнокольорових масках красувалися у Верховній Раді (ФОТО)

17 бер 2020, 14:00
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Нардепи у масках з’явилися на сьогоднішнє позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Таким чином народні обранці убезпечуються від інфікування коронавірусом. Зокрема, медичні маски 17 березня у сесійній залі парламенту вдягнули нардепи Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, віце-спікер Ради Олена Кондратюк, а також Олександр Ткаченко, Ірина Геращенко та низка інших.

Водночас багато депутатів сьогодні перебували у стінах Ради без масок. Президент Володимир Зеленський також вирішив не одягати маски.

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада сьогодні на позачерговому пленарному засіданні прийняла проект закону № 2538 про підвищення доступності лікарських засобів.

Джерело: Ракурс


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