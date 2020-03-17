Карантин у Раді: низка нардепів через коронавірус прийшли у масках

https://racurs.ua/ua/n135307-nardepy-u-riznokolorovyh-maskah-krasuvalysya-u-verhovniy-radi-foto.html

Ракурс

Нардепи у масках з’явилися на сьогоднішнє позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Таким чином народні обранці убезпечуються від інфікування коронавірусом. Зокрема, медичні маски 17 березня у сесійній залі парламенту вдягнули нардепи Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, віце-спікер Ради Олена Кондратюк, а також Олександр Ткаченко, Ірина Геращенко та низка інших.

Водночас багато депутатів сьогодні перебували у стінах Ради без масок. Президент Володимир Зеленський також вирішив не одягати маски.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада сьогодні на позачерговому пленарному засіданні прийняла проект закону № 2538 про підвищення доступності лікарських засобів.