Карантин в Раде: часть нардепов из-за коронавируса пришла в масках

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Ракурс

Нардепы в масках пришли на сегодняшнее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Таким образом народные избранники предохраняются от инфицирования коронавирусом. В частности, медицинские маски 17 марта в сессионном зале парламента надели нардепы Юлия Тимошенко, Наталья Королевская, вице-спикер Рады Елена Кондратюк, а также Александр Ткаченко, Ирина Геращенко и ряд других.

В то же время многие депутаты сегодня находились в стенах Рады без масок. Президент Владимир Зеленский также был без маски.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада сегодня на внеочередном пленарном заседании приняла проект закона № 2538 о повышении доступности лекарственных средств.