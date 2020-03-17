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Карантин в Раде: часть нардепов из-за коронавируса пришла в масках
Нардепы в разноцветных масках красовались в Верховной Раде (ФОТО)https://racurs.ua/n135307-nardepy-v-raznocvetnyh-maskah-krasovalis-v-verhovnoy-rade-foto.htmlРакурс
Нардепы в масках пришли на сегодняшнее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Таким образом народные избранники предохраняются от инфицирования коронавирусом. В частности, медицинские маски 17 марта в сессионном зале парламента надели нардепы Юлия Тимошенко, Наталья Королевская, вице-спикер Рады Елена Кондратюк, а также Александр Ткаченко, Ирина Геращенко и ряд других.
В то же время многие депутаты сегодня находились в стенах Рады без масок. Президент Владимир Зеленский также был без маски.
Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада сегодня на внеочередном пленарном заседании приняла проект закона № 2538 о повышении доступности лекарственных средств.
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