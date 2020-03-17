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Ракурс
Петр Порошенко. Фото: obzor.lt

Порошенко допросили в ГБР по поводу назначения Гройсмана премьер-министром

17 мар 2020, 13:27
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Бывший президент Украины Петр Порошенко явился 16 марта 2020 года на допрос в Государственное бюро расследований. Порошенко дал показания относительно обстоятельств назначения премьер-министром Украины Владимира Гройсмана.

О допросе Порошенко сообщают «Українські новини», ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы ГБР.

Следует отметить, что Порошенко самостоятельно явился на допрос, хотя раньше часто избегал визитов в ГБР и игнорировал повестки ведомства.

Как ранее писал «Ракурс», 6 марта Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в ГБР с решением Шевченковского райсуда о закрытии одного из уголовных производств, которое было открыто ГБР против бывшего президента Украины.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открыло производство по факту политического преследования Порошенко.


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