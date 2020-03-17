Порошенко допросили в ГБР по поводу назначения Гройсмана премьер-министром

Петр Порошенко. Фото: obzor.lt

https://racurs.ua/n135306-poroshenko-doprosili-v-gbr-otnositelno-naznacheniya-groysmana-premer-ministrom.html

Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко явился 16 марта 2020 года на допрос в Государственное бюро расследований. Порошенко дал показания относительно обстоятельств назначения премьер-министром Украины Владимира Гройсмана.

О допросе Порошенко сообщают «Українські новини», ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы ГБР.

Следует отметить, что Порошенко самостоятельно явился на допрос, хотя раньше часто избегал визитов в ГБР и игнорировал повестки ведомства.

Как ранее писал «Ракурс», 6 марта Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в ГБР с решением Шевченковского райсуда о закрытии одного из уголовных производств, которое было открыто ГБР против бывшего президента Украины.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открыло производство по факту политического преследования Порошенко.