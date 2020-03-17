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Ракурс
Петро Порошенко. Фото: obzor.lt

Порошенка допитали в ДБР з приводу призначення Гройсмана прем'єр-міністром

17 бер 2020, 13:27
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Колишній президент України Петро Порошенко прийшов 16 березня 2020 року на допит до Державного бюро розслідувань. Порошенко дав свідчення щодо обставин призначення прем'єр-міністром України Володимира Гройсмана.

Про допит Порошенка повідомляють «Українські новини», посилаючись на інформацію, отриману від прес-служби ДБР.

Слід зазначити, що Порошенко самостійно з’явився на допит, хоча раніше часто уникав візитів до ДБР та ігнорував повістки відомства.

Як раніше писав «Ракурс», 6 березня Порошенко разом із адвокатами прийшов на допит до ДБР із рішенням Шевченківського райсуду про закриття одного з кримінальних проваджень, яке було відкрито ДБР проти колишнього президента України.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро відкрило провадження за фактом політичного переслідування Порошенка.


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