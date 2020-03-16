Петро Порошенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n135230-nabu-vidkrylo-provadjennya-schodo-politychnyh-peresliduvan-poroshenka-video.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило провадження за фактом політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка, нині народного депутата із фракції «Європейська солідарність».

Про це в коментарі журналістам повідомили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

За словами Новікова, відповідна заява була подана ще влітку 2019 року. Вона стосувалася дій тодішнього очільника Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.

Торік в інтернеті почали публікуватися так звані «плівки Труби» — нібито записи розмов у кабінеті Труби, котрі стосувалися втручань у здійснювані щодо Порошенка та його соратників розслідування.

Слідчі виконували завдання з політичного переслідування Петра Порошенка, — переконаний Новіков. — Сподіваємося, що всі люди, які зловживали впливом, понесуть відповідальність.

Ми знаємо, що не було в державних органів ентузіазму розслідувати ці справи, не було бажання допитувати учасників розмов у кабінеті Труби. Це свідчило про системну організацію з високих кабінетів, у тому числі Офіса президента, — вважає Головань.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Telegram-канал «Трубу прорвало» опублікував записи про можливий тиск Труби на слідчого у справі Порошенка.