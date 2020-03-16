Коронавірусне засідання Ради: що розглянуть депутати, фото — Главком

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Ракурс

Спеціальне «коронавірусне» засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 17 березня. Сьогодні на погоджувальній раді учасники засідання затвердили питання для розгляду на позачерговій Раді.

Отож, о 8.00 нардепи почнуть розглядати такі питання, пов’язані із боротьбою з коронавірусом:

законопроект, який готує профільний медичний комітет щодо заходів із протидії коронавірусу в Україні;

зміни у календарному плані роботи Верховної Ради;

проект постанови про відтермінування парламентських слухань;

законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів» (№ 2538);

законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету» (2539);

законопроект, який готується Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, щодо економічних заходів, пов’язаних із коронавірусом.

Крім того, на засіданні спікер Дмитро Разумков повідомив, що декілька депутатів пішли на лікарняний.

У нас є народні депутати, які повернулися із зарубіжних відряджень, які недобре себе почувають — завтра їх не буде на позачерговому засіданні Ради. Прошу розглянути на комітеті можливість не враховувати це при нарахуванні заробітної плати народним депутатам, — повідомив Разумков.

«Ракурс» писав, що коронавірусний законопроект посилить карантин і запровадить кримінальну відповідальність за умисне зараження людей.