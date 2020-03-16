Коронавірусний законопроект посилить карантин і введе кримінальну відповідальність за умисне зараження людей

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Законопроект про боротьбу з коронавірусом в Україні завтра голосуватиме Верховна Рада. Водночас сьогодні під час погоджувальної ради ВР нардеп Михайло Радуцький розповів про цей комплексний проект закону щодо мінімізації поширення коронавірусу в Україні.

Станом на цю годину у нас залишилося дві правки не погоджених з МВС, — сказав нардеп.

За словами Радуцького, цей законопроект тимчасовий, він працюватиме лише три місяці. Йдеться про:

оперативну закупку робіт та послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу в Україні через переговорну процедуру, скорочену до одного дня;

можливість 100% попередньої оплати за товари та послуги, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та товарів медпризначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом (перелік затверджуватиме уряд);

надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку:

заборона на проведення заходів держнагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

віднесення запровадження карантину до форс-мажорних обставин;

адмінвідповідальність за порушення обсервації;

кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;

додаткові надбавки для медперсоналу та інших працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.

Також цим законопроектом передбачається зміна деяких статей Трудового кодексу терміном на три місяці, де людям може бути надана оплачувана відпустка.

І ще ми сьогодні разом з представниками усіх фракцій вирішили ініціювати на цьому засіданні постанову Верховної Ради по збільшенню карантинних заходів: ресторани, кафе, салони краси, спортклуби… І громадський транспорт треба зупиняти. Транспорт повинен курсувати лише у визначені години. Все, що не стосується життєзабезпечення країни, молоко, хліб я маю на увазі, потрібно зупинити. Такою буде наша пропозиція, — сказав Радуцький.

Нагадаємо, в Україні станом на 9.30 вже виявлено п’ять випадків інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. Чотири випадки зафіксовано в Чернівецькій області, ще один — у Житомирській.