Коронавірус в Україні: в Раді вимагають роздавати маски і антисептики українцям безкоштовно, фото — Главком

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Дефіцит масок і антисептиків в Україні створений штучно. Про це заявив у Раді сьогодні на погоджувальній раді співкерівник фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

Він вимагає в силовиків проінформувати суспільство та Верховну Раду про відповідальність тих, хто провалив підготовку країни до пандемії коронавірусу.

Це є злочинною бездіяльністю влади, яка залишила людей один на один з коронавірусом, в цей час в цивілізованих країнах маски та антисептики роздаються безкоштовно. Ми всі чули заяву уряду про 10 мільйонів масок, але де вони? Одночасно вся країна бачила, як більше, ніж 900 тонн масок були продані закордон, — розповів Герасимов.

Він також повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини розповів вчора на брифінгу, що уряд цієї країни пропонував придбати в Україні партію масок за готівку, але її перехопила Німеччина.

Герасимов закликав владу забезпечити населення антисептиками і масками.

Нагадаємо, що вчора керівник Кабміну Денис Шмигаль перевірив склади антисептиків і запевнив, що найближчим часом у медзаклади надійде 10 млн масок із держзапасу.