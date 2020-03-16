Укрзалізниця. Фото: КиївВлада

https://racurs.ua/ua/n135223-ukrzaliznycya-poverne-povnu-vartist-kvytkiv-na-skasovani-cherez-koronavirus-mijnarodni-potyagy.html

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Коронавірусний карантин в Україні передбачає скасування міжнародних поїздів, а також скасування деяких зупинок поїздів. У зв’язку з цим «Укрзалізницею» було прийнято рішення про повернення повної вартості квитків на скасовані міжнародні потяги.

Вартість квитків буде повернута покупцям без стягнення додаткових зборів, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

У повідомленні зазначено, що для повернення квитків можна звернутися до будь-якої залізничної каси. Вартість квитків, які були придбані через інтернет, буде повертатися через онлайн сервіси.

В «Укрзалізниці» уточнили, що повну вартість можна отримати за квитки на скасовані міжнародні маршрути, а також у тому випадку, якщо була скасована зупинка, до якої повинен був їхати пасажир.

У всіх інших випадках повернення квитків буде здійснюватися на загальних підставах, які передбачені «Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України».