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Ракурс
Укрзализныця. Фото: КиевВласть

«Укрзализныця» вернет полную стоимость билетов на отмененные из-за коронавируса международные поезда

16 мар 2020, 11:59
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Коронавирусный карантин в Украине предполагает отмену международных поездов, а также отмену некоторых остановок поездов. В связи с этим в «Укрзализныце» было принято решение о возвращении полной стоимости билетов на отмененные международные поезда.

Стоимость билетов будет возвращена покупателям без взимания дополнительных сборов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В сообщении указано, что для возврата билетов можно обратиться в любую железнодорожную кассу. Стоимость билетов, приобретенных через интернет, будет возвращаться через онлайн сервисы.

В «Укрзализныце» уточнили, что полную стоимость можно получить за билеты на отмененные международные маршруты, а также в том случае, если была отменена остановка, до которой должен был следовать пассажир.

Во всех остальных случаях возврат билетов будет осуществляться на общих основаниях, которые предусмотрены «Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

Источник: Ракурс


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