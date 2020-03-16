Карантин змінив графік роботи Ради, у парламенті скликають «коронавірусне засідання»https://racurs.ua/ua/n135222-karantyn-zminyv-grafik-roboty-rady-u-parlamenti-sklykaut-koronavirusne-zasidannya.htmlРакурс
Обмежувальні заходи, запроваджені в Україні у зв’язку із поширенням коронавіурсу, змінюють графік роботи Верховної Ради, у парламенті готуються до проведення позачергового «коронавірусного засідання».
Парламент скасовує пленарні засідання, але у вівторок проведе позачергове засідання, на якому розглянуть законопроект щодо боротьби із коронавірусом і змінять календарний план роботи Ради.
Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради керівників парламенту та депутатських фракцій і груп.
На засіданні, яке відбудеться у вівторок, 17 березня у першій половині дня, розглянуть законопроект, який підвищить покарання за порушення карантину.
Це буде зміна графіку, ми не закриваємо Раду, змінюємо черговість засідань. Ми і надалі залишаємось відкритими, оскільки все, що відбувається у парламенті буде транслюватись на каналі «Рада», — повідомив спікер Ради і поінформував, що до 3 квітня парламент переходить на режим роботи у комітетах.