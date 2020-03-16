Коронавірус: карантин змінює графік роботи Ради, у парламенті скликають позачергове засідання, фото — Рівненські новини

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Обмежувальні заходи, запроваджені в Україні у зв’язку із поширенням коронавіурсу, змінюють графік роботи Верховної Ради, у парламенті готуються до проведення позачергового «коронавірусного засідання».

Парламент скасовує пленарні засідання, але у вівторок проведе позачергове засідання, на якому розглянуть законопроект щодо боротьби із коронавірусом і змінять календарний план роботи Ради.

Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради керівників парламенту та депутатських фракцій і груп.

На засіданні, яке відбудеться у вівторок, 17 березня у першій половині дня, розглянуть законопроект, який підвищить покарання за порушення карантину.