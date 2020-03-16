Карантин изменил график работы Рады, в парламенте созывают «коронавирусное заседание»https://racurs.ua/n135222-karantin-izmenil-grafik-raboty-rady-v-parlamente-sozyvaut-koronavirusnoe-zasedanie.htmlРакурс
Ограничительные меры, введенные в Украине в связи с распространением коронавиурсу, меняют график работы Верховной Рады, в парламенте готовятся к проведению внеочередного «коронавирусного заседания».
Парламент отменяет пленарные заседания, но во вторник проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрят законопроект по борьбе с коронавирусом и изменят календарный план работы Рады.
Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета руководителей парламента и депутатских фракций и групп.
На заседании, которое состоится во вторник, 17 марта в первой половине дня, рассмотрят законопроект, который ужесточит наказание за нарушение карантина.
Это будет изменение графика, мы не закрываем Раду, меняем очередность заседаний. Мы и в дальнейшем остаемся открытыми, поскольку все, что происходит в парламенте будет транслироваться на канале «Рада», — заявил спикер Рады и сообщил, что до 3 апреля парламент переходит на режим работы в комитетах.