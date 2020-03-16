Коронавирус: карантин меняет график работы Рады, в парламенте созывают внеочередное заседание, фото — Ровенские новости

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Ограничительные меры, введенные в Украине в связи с распространением коронавиурсу, меняют график работы Верховной Рады, в парламенте готовятся к проведению внеочередного «коронавирусного заседания».

Парламент отменяет пленарные заседания, но во вторник проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрят законопроект по борьбе с коронавирусом и изменят календарный план работы Рады.

Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета руководителей парламента и депутатских фракций и групп.

На заседании, которое состоится во вторник, 17 марта в первой половине дня, рассмотрят законопроект, который ужесточит наказание за нарушение карантина.