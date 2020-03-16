Депутатов призывают идти на карантин

https://racurs.ua/n135219-koronavirus-v-ukraine-aktivisty-prizyvaut-verhovnuu-radu-idti-na-karantin-video.html

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Активисты «Движения сопротивления капитуляции» призывают Верховную Раду также присоединиться к карантину, введенному в Украине из-за угрозы распространения нового опасного коронавируса SARS-CoV-2.

Соответствующие требования они передали на сегодняшнее заседание согласительного совета парламента. Текст требований вручили народному депутату из фракции «Европейская солидарность» Михаилу Бондарю. Он должен передать их коллегам, которые будут присутствовать на согласительном совете.

Сам Бондарь отметил, что поддерживает эту инициативу. По его мнению, Рада не должна сейчас «в изолированном режиме» принимать «судьбоносные решения».

Напомним, в Украине уже официально зафиксированы пять случаев инфицирования новым коронавирусом. Четыре — в Черновицкой области, еще один — в Житомирской области, где от коронавируса недавно умерла 71-летняя женщина.