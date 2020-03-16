Разумков созвал согласительный совет парламента, фото — Агрополит

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Ракурс

В Верховной Раде утром 16 марта проходит согласительный совет руководителей парламента и депутатских фракций и групп. На этой неделе Рада будет работать два полных пленарных заседания и дважды будет заседать полдня.

Напомним, что сейчас парламент вошел в рассмотрение земельного закона и рассмотрел уже более половины поправок к нему. Несколько раз в СМИ раздавались призывы к проведению внеочередных заседаний, чтобы принять неотложные вопросы, в частности, говорилось о мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Вчера в Раде ввели новые правила аккредитации работников СМИ, которые будут действовать с 13 марта по 3 апреля. Телеканалы получат по две неименные временные карточки (для журналиста и оператора) информационные агентства, радио, печатные и интернет-издания — по одной. При входе в помещение Верховной Рады Украины дополнительно необходимо предъявить постоянную карточку аккредитации и паспорт.

В кулуарах здания Рады представители СМИ работать не будут. Трансляцию пленарных заседаний, заседаний комитетов и временных следственных комиссий, согласительного совета депутатских фракций будет осуществлять только парламентский телеканал.