Коронавирус в Украине: ГСЧС провела дезинфекцию людных мест в Киеве, Черкасской, Черновицкой и Хмельницкой областях, фото — 11 канал

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Дезинфицирующие мероприятия, которые должны помочь распространению коронавируса, проводят в местах массового скопления во всех областях Украины.

В Черкассах провели дезинфекцию в подъезде 9-этажного жилого дома. Там проживает женщина, которая недавно вернулась из Италии. Госпитализация женщины не проводилась. Подозрение на коронавирус у нее не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Киеве дезинфекционные мероприятия прошли в общежитии медицинской академии по ул. Дашавская, что в Соломенском районе. Здесь жил парень, который с 5 по 10 марта был в контакте с родственниками умершей от коронавируса гражданки в Радомышле. Самого жильца общежития также проверили на коронавирус, экспресс-тест показал отрицательный результат.

В Черновицкой области дезинфекционные мероприятия проводились в Выжнице и Вашкивцах, на железнодорожных станциях в селах Веренчанка, Кострижовка, Штефанивка Заставнивского района. Дезобработку провели дезинфицирующим средством «Санитаб».

В Хмельницком обеззараживали вещевой рынок и оптово-розничной овощной центр, в Староконстантинове — рынок, автостанцию, админздания, банковские учреждения, железнодорожные вокзалы, скверы.

Кроме того, в Украине начались проверки готовности мест обсервации для приема и изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19, прибывших из стран, где наблюдаются случаи инфекционных заболеваний.

Напомним, что во Львове и Одессе власть закрывает все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, АЗС и аптек.