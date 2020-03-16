Коронавирус: Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n135217-epidemiya-poydet-na-spad-kogda-koronavirusom-zarazitsya-70-naseleniya-ministr-francii.html

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Коронавирус распространяется по миру, а вирусологи до сих пор не могут найти эффективное лекарство против инфекции. Уже неоднократно некоторые эксперты озвучивали мнение, что лишь иммунная система человека способна противостоять COVID-19. Такой же точки зрения придерживается министр образования Франции Жан-Мишель Бланке, который заявил, что эпидемия коронавируса пойдет на спад лишь после того, как большая часть населения страны заразится и переболеет COVID-19.

Чиновник считает, что от 50% до 70% населения Франции заразятся коронавирусом и у большинства людей появится иммунитет против инфекции, сообщает BFMTV.

По мнению французского чиновника, после этого коронавирус исчезнет сам по себе.

Бланке признал, что правительство Франции не в состоянии сдержать эпидемию коронавируса, а лишь пытается растянуть данный процесс, чтобы больницы страны не были переполненными тяжело больными пациентами. По статистике, от 1% до 5% всех заболевших очень тяжело переносят болезнь и требуют госпитализации. В большинстве же случаев, больные могут самостоятельно справиться с коронавирусом и полностью выздоравливают.

Поэтому чиновник призвал население не паниковать из-за роста количества зараженных коронавирусом.

Французские власти ввели в стране жесткий карантин с целью сдерживания распространение инфекции. В стране закрыты кафе и рестораны, кинотеатры и все магазины, кроме продуктовых. Также работают аптеки и службы доставки. Вскоре планируется ограничить работу общественного транспорта.