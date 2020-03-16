Коронавірус: Фото: Російська газета

https://racurs.ua/ua/n135217-epidemiya-pide-na-spad-koly-koronavirusom-zarazytsya-70-naselennya-ministr-franciyi.html

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Коронавірус поширюється світом, а вірусологи досі не можуть знайти ефективні ліки проти інфекції. Вже неодноразово деякі експерти озвучували думку, що лише імунна система людини здатна протистояти COVID-19. Такої ж точки зору дотримується міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке, який заявив, що епідемія коронавірусу піде на спад лише після того, як більша частина населення країни заразиться і перехворіє COVID-19.

Чиновник вважає, що від 50% до 70% населення Франції заразяться коронавірусом і у більшості людей з’явиться імунітет проти інфекції, повідомляє BFMTV.

На думку французького чиновника, після цього коронавірус зникне сам по собі.

Бланке визнав, що уряд Франції не в змозі стримати епідемію коронавірусу, а лише намагається розтягнути цей процес, щоб лікарні країни не були переповненими важко хворими пацієнтами. За статистикою, від 1% до 5% усіх хворих дуже важко переносять хворобу і вимагають госпіталізації. У більшості ж випадків, хворі можуть самостійно впоратися з коронавірусом і повністю видужують.

Тому чиновник закликав населення не панікувати через зростання кількості заражених коронавірусом.

Французька влада ввели в країні жорсткий карантин із метою стримування поширення інфекції. У країні закриті кафе і ресторани, кінотеатри і всі магазини, крім продуктових. Також працюють аптеки і служби доставки. Незабаром планується обмежити роботу громадського транспорту.