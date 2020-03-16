Коронавірус в Україні: ДСНС провела дезінфекцію людних місць у Києві, Черкаській, Чернівецькій і Хмельницькій областях, фото — 11 канал

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Дезинфікуючі заходи, які мають зарадити поширенню коронавірусу, відбуваються у місцях масового скупчення в усіх областях України.

У Черкасах провели дезінфекцію в під’їзді 9-поверхового житлового будинку. Там проживає жінка, яка нещодавно повернулась з Італії. Госпіталізація жінки не проводилась. Підозра на коронавірус у неї не підтвердилася, повідомила прес-служба ДСНС.

У Києві дезінфекційні заходи відбулися у гуртожитку медичної академії по вул. Дашавська, що у Солом’янському районі. Тут мешкав хлопець, який з 5 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в Радомишлі. Самого мешканця гуртожитку також перевірили на коронавірус, експрес-тест показав негативний результат.

У Чернівецькій області дезінфекційні заходи проводились у Вижниці і Вашківцях, на залізничних станціях в селах Веренчанка, Кострижівка, Штефанівка Заставнівського району. Дезобробку провели дезінфікуючим засобом «Санітаб».

У Хмельницькому знезаражували речовий ринок і гуртово-роздрібній овочевий центр, у Старокостянтинові — ринок, автостанцію, адмінбудівлі, банківські установи, залізничні вокзали, сквери.

Крім того, в Україні розпочалися перевірки готовності місць обсервації для прийому та ізоляції людей з підозрою на коронавірусну інфекцію СОVID-19, що прибули з країн, де спостерігаються випадки інфекційних захворювань.

Нагадаємо, що у Львові та Одесі влада закриває усі заклади торгівлі, окрім продуктових магазинів, АЗС та аптек.